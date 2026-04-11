CG Illegal Mining: वन विभाग की बड़ी कार्रवाई! अवैध मुरम उत्खनन पर 4 टिप्पर और 2 जेसीबी जब्त

डीएफओ अक्षय भोंसले ने जानकारी देते हुए बताया कि पहली कार्रवाई गोलापल्ली रेंज में की गई, जहां अवैध रूप से मुरम उत्खनन करते हुए 2 टिप्पर ट्रक ( CG20 J 2163 एवं CG 20 J 2164) और 1 जेसीबी मशीन जब्त की गई। जांच में पाया गया कि बिना अनुमति आरक्षित वन भूमि को नुकसान पहुंचाते हुए उत्खनन किया जा रहा था, जिससे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।