बंदूक की जगह कुदाल, पूर्व कमांडर अब ऐसे बसा रहा अपना परिवार, जानें दर्दभरी दास्तां

Naxalite Commander Story: सुकमा के एक पुनर्वास केंद्र में चल रही यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के बदलाव की नहीं, बल्कि पूरे बस्तर के बदलते दौर की गवाही है। यहां ईंट-गारे के बीच एक शख्स अपने जीवन को फिर से जोड़ना सीख रहा है। यह केवल दीवार खड़ी करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि उस टूटी हुई जिंदगी को संवारने की कोशिश है, जिसे कभी बंदूक और विचारधारा की आग ने झुलसा दिया था।