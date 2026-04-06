देश में सबसे बेहतर मध्य प्रदेश, फिर भी ‘पानी’ पर खतरे की घंटी!

MP News: भारत के बड़े शहरों में भूजल का स्तर खतरनाक गति से गिर रहा है। आइआइटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले देश के 54 प्रमुख शहरों पर किए गए अध्ययन में इस गंभीर खतरे के प्रति आगाह किया है। हाल ही सामने आई स्टडी रिपोर्ट के अनुसार, 1996 से 2023 के बीच इन 54 में से 23 शहरों में भूजल स्तर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर और मध्य भारत के शहरों में यह गिरावट -0.12 से -0.45 मीटर प्रति वर्ष की दर से हो रही है।