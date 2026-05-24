ऑर्गेनिक खेती से चमक रही किसानों की किस्मत, कम खर्च में मिल रही शानदार पैदावार, जानें इनकी प्रेरणादायक कहानी

चमक रही किसानों की किस्मत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Organic Farming: @ताबीर हुसैन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान द्वारा किसानों से कम से कम अपनी कुछ जमीन पर जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील ऐसे समय में आई है, जब देशभर में रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता और बढ़ती कीमतें चिंता का विषय बनी हुई हैं। हालांकि रायपुर और आसपास के कई किसान वर्षों पहले ही इस दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। किसी को एक किताब ने प्रेरित किया, तो किसी ने दूसरों को प्रशिक्षण देते-देते खुद जैविक खेती शुरू कर दी।
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