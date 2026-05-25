Work Culture Shift: ऑफिस कल्चर की वापसी! घर से काम छोड़ फिर डेस्क पर लौट रहे कर्मचारी

Work Culture Shift : दुनिया भर में इन दिनों नौकरीपेशा लोगों के बीच एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। घर से काम (Work From Home) करने के कल्चर को कभी लोग सबसे आरामदायक मानते थे, लेकिन अब लोगों को उतना पसंद नहीं आ रहा है। दुनिया के कर्मचारी वापस अपनी ऑफिस की टेबल और कुर्सी (Work from Office) पर लौटने लगे हैं। रिपोर्ट अनुसार दुनिया भर में जो लोग रोजाना ऑफिस जाकर काम कर रहे हैं, वे अपने काम से ज्यादा जुड़े और खुश महसूस कर रहे हैं, घर से काम करने वाले लोगों में पहले जैसा उत्साह नहीं दिख रहा है। आइए इस बदलते वर्क कल्चर को समझते हैं।