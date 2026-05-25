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Work Culture Shift: ऑफिस कल्चर की वापसी! घर से काम छोड़ फिर डेस्क पर लौट रहे कर्मचारी

Work Culture Shift: दुनिया भर में कर्मचारी फिर से ऑफिस लौट रहे हैं, क्योंकि ऑफिस में काम करने वाले लोग खुद को ज्यादा जुड़ा, जिम्मेदार और उत्साहित महसूस कर रहे हैं। रिपोर्ट में सामने आया कि हाइब्रिड और वर्क फ्रॉम होम मॉडल की लोकप्रियता घट रही है। आईटी कंपनियां कर्मचारियों को ऑफिस बुला रही हैं और टीम बॉन्डिंग और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए ऑफिस कल्चर को ज्यादा असरदार माना जा रहा है।

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भारत

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Ravendra Mishra

May 25, 2026

work from home Work Culture Shift Work from office

दुनिया भर में कर्मचारी अपने वर्कप्लेस की ओर लौट रहे हैं। (Photo: AI Generated)

Work Culture Shift : दुनिया भर में इन दिनों नौकरीपेशा लोगों के बीच एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। घर से काम (Work From Home) करने के कल्चर को कभी लोग सबसे आरामदायक मानते थे, लेकिन अब लोगों को उतना पसंद नहीं आ रहा है। दुनिया के कर्मचारी वापस अपनी ऑफिस की टेबल और कुर्सी (Work from Office) पर लौटने लगे हैं। रिपोर्ट अनुसार दुनिया भर में जो लोग रोजाना ऑफिस जाकर काम कर रहे हैं, वे अपने काम से ज्यादा जुड़े और खुश महसूस कर रहे हैं, घर से काम करने वाले लोगों में पहले जैसा उत्साह नहीं दिख रहा है। आइए इस बदलते वर्क कल्चर को समझते हैं।

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