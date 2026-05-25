NCERT सिलेबस में अब छत्तीसगढ़ की माटी की महक, बच्चे पढ़ेंगे तीजनबाई और बस्तर दशहरा की कहानी

Teejan Bai in NCERT Syllabus: छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में अब प्रदेश की माटी, लोक संस्कृति और पारंपरिक विरासत की खुशबू महसूस होगी। नए शैक्षणिक सत्र से कक्षा चौथी और सातवीं के विद्यार्थियों को सिर्फ किताबों का ज्ञान ही नहीं, बल्कि अपनी जड़ों और लोक पहचान से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने एनसीईआरटी की नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव किए हैं। नए सिलेबस में छत्तीसगढ़ की लोककला, लोक परंपराएं, बस्तर दशहरा, सड़क सुरक्षा, प्राथमिक उपचार और सामाजिक जागरूकता जैसे विषयों को शामिल किया गया है। सबसे खास बात यह है कि अब बच्चे पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध पंडवानी गायिका Teejan Bai के जीवन और संघर्ष के बारे में भी पढ़ेंगे।