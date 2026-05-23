Mount Everest Inspirational Story : रुस्तम नबिएव और बछेंद्री पाल की एवरेस्ट फतह से क्यों मिलती है दुनिया को प्रेरणा?

Mount Everest : कोई ऐसा काम जिसे मर्दों का या सामान्य दिखने वाले व्यक्ति ही कर सकता है, उसे महिला या शारीरिक रूप से कमतर कोई पुरुष या महिला कर दिखाए तो वह इतिहास में दर्ज कर लिया जाता है। उनके काम से लोग सदियों तक प्रेरणा पाते रहते हैं। ऐसा ही काम हाल ही में रूस के विकलांग पर्वतारोही रुस्तम नबिएव (Rustam Nabiev) ने माउंट एवरेस्ट फतह करके पूरी दुनिया को प्रेरित किया। उनकी उपलब्धि इसलिए और भी विशेष मानी जा रही है क्योंकि उन्होंने दोनों पैर खो देने के बावजूद यह असंभव लगने वाला कारनामा कर दिखाया। ऐसा ही काम भारत की बछेंद्री पाल (Bachendri Pal) ने तब कर दिखाया, जब महिलाएं इस बारे में सोचती तक नहीं थीं। आइए जानते हैं रुस्तम और बछेंद्री की कहानी।