Cockroach Janta Party : क्यों वायरल हुई CJP, किस बात को लेकर देश के युवाओं में बढ़ रही है हताशा?

Cockroach Janta Party Viral: भारत में युवाओं की चिंताओं को आवाज़ देने वाला एक पांच दिन पुराना समूह सोशल (CJP) मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। यह समूह राजनीति, महंगाई और बेरोज़गारी जैसे मुद्दों पर हास्य के साथ चर्चा करता है और इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स के मामले में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) को भी पीछे छोड़ चुका है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो रातोंरात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई सीजेपी।