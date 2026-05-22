Ajab-Gajab: छत्तीसगढ़ के इस शख्स ने सूर्य को एकटक 12.53 मिनट तक देखा, World Records India देखा ये खास अवार्ड

अंबिकापुर। यदि कोई कहे कि वह खुली आखों से कई मिनट तक तपती दोपहर में सूर्य को देख सकता है। शायद आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आम व्यक्ति ठीक से 2-4 सेकेंड भी बिना पलक झपकाए सूर्य से आंख नहीं मिला सकता। लेकिन अंबिकापुर के मनेंद्रगढ़ मार्ग पर राइस मिल रोड निवासी लालविजय श्रीवास्तव (Lal Vijay Shrivastava) ने 2 बार यह कारनामा (Ajab-Gajab) कर दिखाया है। खुली आंखों से सूरज को चुनौती देकर उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड तथा World Records India में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराया है। 12.53 मिनट तक सूर्य को देख चुके लालविजय को अब वल्र्ड रिकॉड्र्स इंडिया संस्था द्वारा जून माह में जीनियस इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा।