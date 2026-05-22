Chhattisgarh Congress Politics: पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज की सलाह पर पूर्व डिप्टी CM सिंहदेव बोले- मुझमें अभी भी युवाओं जैसी ऊर्जा

अंबिकापुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव (Former Deputy CM TS Singh Dev) की दावेदारी को लेकर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सामने आया है। उन्होंने सिंहदेव को दिल्ली में जाकर काम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यहां युवा काम कर रहे हैं। युवाओं को मौका भी मिलना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी (Chhattisgarh Congress politics) बेहतर काम कर रही है। सिंहदेव बड़े नेता हैं, उपमुख्यमंत्री भी रहे हैं। दीपक बैज के इस बयान पर सिंहदेव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने ऐसा बोला। वे हमारे अध्यक्ष हैं, उनसे मेरे प्रिय संबंध रहे हैं। युवाओं को मौका जरूर मिलना चाहिए, लेकिन मैं भी अपने आप में युवाओं वाली ऊर्जा महसूस करता हूं।