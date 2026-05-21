Cockroach Janta Party: अब अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बनाई ‘कॉकरोच जनता पार्टी- एवीआरएस,’ जुडऩे लगे यूथ

अंबिकापुर। बोस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र अभिजीत दीपके द्वारा बनाई गई वेबसाइट ‘कॉकरोच जनता पार्टी डॉट ओआरजी’ से 5 दिन में ही 1 करोड़ से अधिक युवा (Cockroach Janta Party- CJP) जुड़ चुके हैं। इसी बीच अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने भी ‘कॉकरोच जनता पार्टी- एवीआरएस’ नाम से वेबसाइट बनाया है। इस वेबसाइट को भी युवा फॉलो कर रहे हैं। एक दिन के भीतर ही इसके 500 से अधिक फॉलोवर्स हो चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि युवाओं द्वारा अपना फ्रसटे्रशन निकालने के लिए यह मंच बनाया गया है।