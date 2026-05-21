BJP के 8.7M के मुकाबले CJP के हुए 9M फॉलोअर्स, जानिए इंस्टाग्राम पर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के वायरल होने की पूरी कहानी

Cockroach Janta Party Surpasses BJP Instagram Followers:सोशल मीडिया के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला हो। खुद को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP) को इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की रेस में एक नवजात 'सटायर' (व्यंग्य) पेज ने पछाड़ दिया है। इंटरनेट पर महज कुछ ही दिन पहले शुरू हुए एक डिजिटल मूवमेंट 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का आंकड़ा 9 मिलियन (90 लाख) पार कर चुका है। वहीं, बीजेपी के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर खबर लिखे जाने तक 8.7 मिलियन (87 लाख) फॉलोअर्स हैं।