300 किमी दूर बैठे दुश्मन पर सटीक वार करेगा ‘सूर्यास्त्र’, भारत ने सफलतापूर्वक किया टेस्ट

रक्षा अधिकारियों का कहना है कि 300 किलोमीटर दूरी पर 2 मीटर से कम त्रुटि हासिल करना दुनिया के सबसे सटीक लंबी दूरी वाले रॉकेट आर्टिलरी सिस्टमों में शामिल होने जैसा है। इससे भारतीय सेना दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों को बहुत कम अतिरिक्त नुकसान के साथ निशाना बना सकेगी। आधुनिक युद्ध में ऐसी तकनीक बेहद अहम मानी जाती है, क्योंकि इससे सीमित क्षेत्र में सटीक कार्रवाई संभव होती है और आम नागरिकों या आसपास के ढांचे को कम नुकसान पहुंचता है।