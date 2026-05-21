दोस्ती का नया दौर! रोम में पीएम मोदी और मेलोनी की द्विपक्षीय वार्ता, इंटरनेट पर छाया ‘मेलोडी’ मोमेंट

PM Modi Italy Visit 2026: पांच देशों की यात्रा के आखिरी पड़ाव पर मंगलवार को इटली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच द्विपक्षीय वार्ता से पहले हल्के-फुल्के पल अंतरराष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बन गए। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता से पहले अनौपचारिक मुलाकात की तस्वीरें साझा कीं। इनमें ऐतिहासिक कोलोसियम की सैर और ‘मेलोडी मोमेंट’ सोशल मीडिया पर छा गया।