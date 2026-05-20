‘डिजाइन इन इंडिया एंड इटली’, जानिए क्यों भारत में पैर पसार रहीं इटली की 800 से ज्यादा कंपनियां

Prime Minister NarendraMeetModi Meloni: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पांच देशों के दौरे के आखिरी पड़ाव पर रोम में इटली (Italy) की पीएम जॉर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni) के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों देशों ने चीन को टक्कर देने और वैश्विक बाजार पर पकड़ मजबूत करने के लिए 5 साल का 'ज्वाइंट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029' तैयार किया है। पीएम मोदी (PM Modi) ने 'डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली, डिलीवर फॉर द वर्ल्ड' का नया नारा देते हुए द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। पीएम मोदी ने भारत में सक्रिय इटली कंपनियों की तारीफ की और भारत-EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के लिए मेलोनी का विशेष आभार जताया।