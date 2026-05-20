सुप्रीम कोर्ट ने महिला वकीलों को 30% आरक्षण और बराबर के केस देने की मांग पर केंद्र सरकार को नोटिस दिया

इसी लैंगिक असमानता को खत्म करने के लिए इस पीआईएल में संविधान के अनुच्छेद 14, 15(3), 19(1)(g) और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों को लागू करने की मांग की गई है। याचिका में साफ कहा गया है कि देश के सभी हाई कोर्ट पैनलों, सरकारी विधि अधिकारी पदों और केंद्र व राज्य सरकार के पीएसयू (PSU) के लीगल पैनलों में महिलाओं के लिए न्यूनतम 30 फीसदी सीटें रिजर्व की जाएं। लॉ कॉलेजों से लड़कियां भारी संख्या में पढ़ लिखकर निकल तो रही हैं, लेकिन जब करियर में आगे बढ़ने और अथॉरिटी वाले पदों पर बैठने की बात आती है, तो उन्हें पीछे धकेल दिया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद सरकारों में खलबली मच गई है।