केरल के मंत्रियों को भूत का डर या अंधविश्वास, नए मंत्रियों में से किसी ने भी नहीं ली 13 नंबर की कार, जानिए इस नंबर का सच

केरल की राजनीति में एलडीएफ (LDF) और यूडीएफ के बीच का यह अंतर साफ दिखाई देता है। पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार के पिछले दो कार्यकालों में इस नंबर को लेकर कोई झिझक नहीं थी। साल 2016 में तत्कालीन वित्त मंत्री थॉमस आइजैक ने खुद आगे बढ़कर 13 नंबर की सरकारी कार ली थी। वहीं विजयन सरकार के दूसरे कार्यकाल में कृषि मंत्री पी प्रसाद ने इसी 13 नंबर की गाड़ी का इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं, साल 2006 में वीएस अच्युतानंदन की सरकार के दौरान तत्कालीन शिक्षा मंत्री और वर्तमान माकपा महासचिव एमए बेबी भी बेखौफ होकर इसी 13 नंबर की आधिकारिक गाड़ी में घूमते थे। लेकिन जैसे ही सत्ता बदली, मंत्रियों का यह डर फिर से वापस आ गया।