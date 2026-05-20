सिर्फ भारत के कहने पर व्लादिमीर पुतिन रोकेंगे यूक्रेन के साथ युद्ध, एस्टोनिया के विदेश मंत्री का बड़ा बयान

एस्टोनिया के विदेश मंत्री ने एएनआई से खास बातचीत में साफ कहा- हम यूरोप में शांति चाहते हैं, लेकिन रूस अभी अपने लक्ष्य बदलने को तैयार नहीं है। भारत बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अगर भारत रूस पर और दबाव बनाए तो उम्मीद है कि पुतिन अपना रास्ता बदलेंगे।