रूस के लिए यूक्रेन से लड़ते हुए उत्तर कोरिया के लगभग 6 हजार सैनिकों ने जान गंवाई, अब किम जोंग-उन ने उठाया बड़ा कदम

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह समारोह 26 अप्रैल, 2025 को यूक्रेन से अग्रिम पंक्ति के कुर्स्क क्षेत्र पर रूस के फिर से कब्ज़ा करने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इसमें उत्तर कोरिया और रूस के प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें रूस के संसदीय अध्यक्ष और रक्षा मंत्री भी शामिल थे।