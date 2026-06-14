Virat 1: ओमान तट पर समुद्र में डूबने लगा भारतीय जहाज, 14 लोग थे सवार, दूतावास ने दी राहत भरी खबर

हॉर्मुज स्ट्रेट में ओमान तट के पास भारतीय झंडे वाले पारंपरिक जहाज विराट 1 के साथ बड़ी घटना हुई है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, यह जहाज अचानक पानी में डूबने लगा, जिससे अफरातफरी मच गई। इस जहाज में 14 भारतीय नाविक सवार थे। हालांकि, इस घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है।