Virat 1: ओमान तट पर समुद्र में डूबने लगा भारतीय जहाज, 14 लोग थे सवार, दूतावास ने दी राहत भरी खबर

हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरता जहाज। (Representative Image- IANS)
हॉर्मुज स्ट्रेट में ओमान तट के पास भारतीय झंडे वाले पारंपरिक जहाज विराट 1 के साथ बड़ी घटना हुई है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, यह जहाज अचानक पानी में डूबने लगा, जिससे अफरातफरी मच गई। इस जहाज में 14 भारतीय नाविक सवार थे। हालांकि, इस घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है।
ओमानी अधिकारियों और आसपास के जहाजों की मदद से सबकी जान बच गई। इस घटना के बाद मस्कट में भारतीय दूतावास ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी और परिवारों को राहत पहुंचाने की कोशिश में जुट गया।
ताजा जानकारी के मुताबिक, रास अल हद्द से करीब 80 समुद्री मील दूर जहाज में अचानक पानी भरने लगा। अमेरिका के P-8 विमान ने तुरंत मदद पहुंचाई।
उसने लाइफ राफ्ट गिराया और आसपास के जहाज को अलर्ट किया। इसी तरह, नाविकों को बिना किसी चोट के सुरक्षित निकाल लिया गया। अब खबर है कि भारतीय नौसेना जहाज की ओर बढ़ चुके हैं।
फिलहाल यह पता चल पाया है कि जहाज अचानक कैसे डूबने लगा. उधर, मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने कहा- मिशन को ओमान के तट पर भारतीय झंडे वाले मैकेनाइज्ड सेलिंग वेसल विराट 1 के साथ हुई घटना की जानकारी मिली है।
इसमें 14 भारतीय क्रू सदस्य सवार थे। ओमानी अधिकारियों और आसपास के जहाजों के साथ सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन कोऑर्डिनेट किया जा रहा है।
दूतावास ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर परिवारों से संपर्क बनाए रखा। क्रू सदस्यों को सुरक्षित जगह पहुंचाने और जरूरी मदद देने का काम तेजी से चल रहा है। भारत सरकार भी पूरे मामले पर नजर रखे हुए है।
यह घटना हॉर्मुज की खाड़ी जैसे व्यस्त इलाके में सुरक्षा की अहमियत बताती है। छोटे-मोटे जहाज अक्सर मौसम, तकनीकी खराबी या अन्य वजहों से फंस जाते हैं।
भारत दुनिया भर में लाखों नाविक भेजता है, इसलिए हर ऐसी घटना पूरे देश को चिंता में डाल देती है। ओमान के साथ भारत के अच्छे संबंध इस बार भी काम आए। ओमानी कोस्ट गार्ड और नेवी ने तुरंत मदद की।
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