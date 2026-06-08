8 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

होर्मुज स्ट्रेट रहेगा खुला लेकिन सभी जहाजों को देनी पड़ेगी फीस, ईरान ने लिया फैसला

Strait of Hormuz Update: होर्मुज स्ट्रेट के लिए ईरान ने एक बड़ा फैसला लिया है। क्या है यह फैसला? आइए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jun 08, 2026

Ships in Strait of Hormuz

होर्मुज स्ट्रेट में जहाज (File Photo)

अमेरिका (United States of America) और ईरान (Iran) के बीच डील जल्द ही होने की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के अनुसार दोनों देशों के बीच आखिरी चरण की बातचीत चल रही है, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को कोई भी जल्दबाजी न करने के लिए भी कहा है। इस बीच ईरान और इज़रायल (Israel) के बीच एक बार फिर युद्ध शुरू हो गया है। ईरान के इज़रायल पर हमले के बाद इज़रायल ने भी जवाबी हमला किया, जिसके बाद ईरान ने फिर इज़रायल पर हमला किया। इसी बीच होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) पर ईरान ने एक बड़ा फैसला लिया है।

होर्मुज स्ट्रेट रहेगा खुला लेकिन…

अमेरिका से तनाव के बीच ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद किया हुआ है और अमेरिकी नेवी ने भी इस जलमार्ग में नाकेबंदी हटाई नहीं है। हालांकि कुछ जहाजों को गुज़रने दिया जा रहा है। इसी बीच रूस (Russia) की राजधानी मॉस्को (Moscow) में ईरानी राजदूत ने कहा है कि भविष्य में होर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा, लेकिन सभी जहाजों को फीस चुकानी पड़ेगी। ईरानी राजदूत ने बताया कि होर्मुज स्ट्रेट के लिए नई शर्तें ईरान और ओमान (Oman) मिलकर तय करेंगे।

ट्रंप हैं होर्मुज में फीस के खिलाफ

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रंप शुरू से ही होर्मुज स्ट्रेट में किसी भी तरह की फीस के खिलाफ हैं। उन्होंने इस मामले में ओमान में हमलों की भी धमकी दी थी।

पूरी तरह कब खुलेगा होर्मुज स्ट्रेट?

अमेरिका और ईरान के बीच डील होने के बाद ही होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से खुलेगा। ट्रंप ने भी यह साफ कर दिया है। हालांकि ट्रंप चाहते हैं कि होर्मुज स्ट्रेट पर किसी का कंट्रोल न हो, लेकिन ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि इस जलमार्ग पर उसी का कंट्रोल रहेगा।

भारत को हो रहा नुकसान, ईरान को अफसोस

भारत (India) और अन्य कई देशों को होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से नुकसान हो रहा है, जिस पर ईरान ने अफसोस भी जताया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई (Esmaeil Baghaei) ने कुछ समय पहले कहा कि ईरान को यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि अमेरिका और इज़रायल ने गल्फ क्षेत्र में मौजूद अपने ठिकानों का इस्तेमाल करके ईरान पर हमले किए थे। इस वजह से भारत और अन्य कई देशों को परेशानी हो रही है और ईरान इससे खुश नहीं हैं, लेकिन बघाई के अनुसार इसके लिए अमेरिका और इज़रायल ज़िम्मेदार हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

world news

World News in Hindi

Published on:

08 Jun 2026 12:00 pm

Hindi News / World / होर्मुज स्ट्रेट रहेगा खुला लेकिन सभी जहाजों को देनी पड़ेगी फीस, ईरान ने लिया फैसला

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

इजरायल-ईरान में छिड़ा सीधा युद्ध,तेहरान की पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री पर मिसाइल अटैक

Israel Iran War military strike missile explosion
विदेश

‘भारतीय नागरिक ईरान न जाए और पहले से मौजूद लोग किसी भी तरह छोड़े देश’, भारत ने जारी की एडवाइज़री

Indian Embassy in Iran
विदेश

पाकिस्तानी सेना ने किया 27 आतंकियों का एनकाउंटर, हथियार और गोला-बारूद भी किए बरामद

Pakistan soldiers
विदेश

इजरायल-ईरान युद्ध में नया मोड़! डोनाल्ड ट्रंप ने कहा- नेतन्याहू के पास कोई विकल्प नहीं, सभी फैसले मैं लेता हूं

Israel-Iran War
विदेश

इजरायल ने हमलों के लिए किया बैलेस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल: IRGC

Iran US tensions
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.