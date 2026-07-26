Germany Berlin Pride Parade: बर्लिन प्राइड परेड में घुसी कार, एक की मौत, 17 लोग घायल; चालक की तलाश जारी

Berlin Pride Incident: जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित क्रिस्टोफर स्ट्रीट डे (CSD) प्राइड कार्यक्रम के दौरान भीड़ में कार घुस जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद चालक फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि यह हादसा था या प्राइड कार्यक्रम को निशाना बनाकर किया गया हमला। बर्लिन के मेयर ने घटना की निंदा करते हुए इसे खुले और स्वतंत्र समाज पर हमला बताया।

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