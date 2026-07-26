Iran War: लाल सागर और कैस्पियन समुद्र तक फैला ईरान युद्ध, हूतियों के हमले से जल उठा सऊदी का तेल प्लांट

यंबू में दो बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिका की पैट्रियट सिस्टम ने रोक लीं। ये सिस्टम ग्रीक सैनिक चला रहे थे। यंबू सऊदी का बड़ा तेल पोर्ट है, जो हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से बचकर तेल भेजने का वैकल्पिक रास्ता बन गया है। जिजान रिफाइनरी रोजाना चार लाख बैरल तक तेल प्रोसेस कर सकती है।