यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की का दावा, मिडिल ईस्ट में हमलों के लिए ईरान की मदद कर रहा है रूस

ज़ेलेन्स्की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "जुलाई की शुरुआत से ही यूक्रेन ने मिडिल ईस्ट देशों और वहाँ मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर रूस के सैटेलाइट की सक्रिय निगरानी देखी है। ये तस्वीरें बाद में ईरान में दिखाई देती हैं। साथ ही इन जगहों की रूसी सैटेलाइट तस्वीरों और ईरान के हमलों के बीच एक साफ़ संबंध दिखता है। हमले से पहले उनकी तैयारी के दौरान और हमले के बाद हुए नुकसान का अंदाज़ा लगाने के लिए भी। सिर्फ 19 और 20 जुलाई को 4 एयर बेस रूसी सैटेलाइट की नज़र में आए। दो बहरीन में, एक जॉर्डन में और एक कुवैत में। मकसद साफ है। दुनिया में किसी को भी एक बहुत सीधी सी बात से आँआंखें नहीं मूंदनी चाहिए। बुराई हमेशा हालात को और खराब करने और फैलने के तरीके ढूंढती है। रूस को रोकना होगा। इस युद्ध को रोकना होगा। हमलावर पर दबाव का असर होना चाहिए।