नए प्रतिबंधों पर भड़का ईरान, कहा- मानवाधिकार के नाम पर पाखंड कर रहा यूरोपियन यूनियन

हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ समझौता करना चाहता है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि किसी भी हालत में ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि वह बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी सही समय नहीं है। उन्होंने दावा किया कि हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से ईरान की नौसेना, वायुसेना और ड्रोन क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि उन्होंने इन दावों के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया। ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका की सबसे बड़ी प्राथमिकता ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है।