Video: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद झूम उठे CJP प्रदर्शनकारी, लगाए जोर-जोर से नारे

धर्मेंद्र प्रधान ने अपना पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि चार दशकों से छात्रों और शिक्षा सुधार के लिए काम कर रहे हैं। मजबूत शिक्षा सिस्टम ही मजबूत देश बनाता है। युवाओं की उम्मीदों का सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद दिया। नीट-यूजी में गड़बड़ियां सामने आने पर सरकार ने तुरंत कदम उठाए। सीबीआई जांच सौंपी गई। परीक्षा रद्द हुई। दोबारा परीक्षा हुई। अगले साल से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। बीस लाख से ज्यादा छात्रों के लिए परीक्षा सुचारू कराने की प्राथमिकता रही। राज्य सरकारों और जिला प्रशासन के सहयोग से 21 जून 2026 को परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी हुई। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 10 दिनों से उनका मन दुखी था। मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा।