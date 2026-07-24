NEET Protest: सोनम वांगचुक ने क्यों तोड़ा अनशन? समझिए पर्दे के पीछे की पूरी कहानी

21 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मेदांता अस्पताल पहुंचे। उन्होंने वांगचुक से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि उनके उठाए गए मुद्दों पर संसद में चर्चा होगी। अगले दिन विवेक तन्खा, टीएमसी सांसद सागरिका घोष और CPI(M) सांसद जॉन ब्रिटास भी उनसे मिले। सभी नेताओं ने वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की। सांसदों ने उन्हें एक पत्र भी सौंपा। उसमें लिखा था कि देश को उनके त्याग से ज्यादा उनकी सोच और मार्गदर्शन की जरूरत है। युवाओं और लद्दाख दोनों के लिए वांगचुक का स्वस्थ रहना जरूरी है। इसके बाद वांगचुक ने सरकार से सिर्फ एक लिखित भरोसा मांगा कि आंदोलन में शामिल युवाओं के खिलाफ कोई बदले की कार्रवाई नहीं होगी।