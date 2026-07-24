CJP Protest: ‘प्रधानमंत्री को छात्रों के गले लगकर भरोसा देना चाहिए था’, पीएम के वीडियो संदेश पर TMC सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने उठाये सवाल

Cockroach Janta Party: पेपर लीक के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने सरकार की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को केवल संदेश जारी करने के बजाय आंदोलन कर रहे छात्रों से मिलकर उनका भरोसा जीतना चाहिए था। जंतर-मंतर पर जारी छात्र आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात वीडियो संदेश जारी कर कहा था कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है और इस मामले में सरकार और भी कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर यह भी जानकारी दी कि पेपर लीक के खिलाफ सख्त कदमों पर अगले दिन कैबिनेट में चर्चा होगी। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री ने यह पहल पहले की होती, तो लोगों को विश्वास होता कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है।