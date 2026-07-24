BJP में शामिल हुए पूर्व RJD प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, बोले- विकास की राजनीति के लिए चुना भाजपा का रास्ता

उन्होंने कहा, "आज बीजेपी विकास के रास्ते पर चलते हुए समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए योजनाएं बना रही है। हम एक समृद्ध बिहार बनाने के संकल्प के प्रति प्रतिबद्ध हैं। बीजेपी ने मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आभारी हूं। अब से मेरे शरीर का खून का हर कतरा बीजेपी के लिए समर्पित होगा। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री द्वारा आगे बढ़ाई जा रही विकसित भारत और विकसित बिहार की सोच को साकार करने में पूरा योगदान देंगे। हमें ऐसी पार्टी में शामिल होने पर गर्व है जो देश के हितों को प्राथमिकता देती है।"