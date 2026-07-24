BJP में शामिल हुए पूर्व RJD प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, बोले- विकास की राजनीति के लिए चुना भाजपा का रास्ता

राजद के वरिष्ठ प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी (फ़ोटो- ANI)
Mrityunjay Tiwari: बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख ब्राह्मण चेहरे और पार्टी के पूर्व प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए। उन्होंने पटना में BJP के प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान राज्य BJP अध्यक्ष संजय सरावगी और पूर्व मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद थे।
बीजेपी में शामिल होने के बाद मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी का आभार जताया। उन्होंने पार्टी द्वारा उन पर जताए गए भरोसे का पूरी ईमानदारी से सम्मान करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि ईमानदारी और सच्चाई पर आधारित राजनीति में विश्वास करने वाले लोगों के पास आज के समय में दो रास्ते हैं, पहला बर्बादी की ओर ले जाता है और दूसरा विकास की ओर।
उन्होंने कहा, "आज बीजेपी विकास के रास्ते पर चलते हुए समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए योजनाएं बना रही है। हम एक समृद्ध बिहार बनाने के संकल्प के प्रति प्रतिबद्ध हैं। बीजेपी ने मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आभारी हूं। अब से मेरे शरीर का खून का हर कतरा बीजेपी के लिए समर्पित होगा। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री द्वारा आगे बढ़ाई जा रही विकसित भारत और विकसित बिहार की सोच को साकार करने में पूरा योगदान देंगे। हमें ऐसी पार्टी में शामिल होने पर गर्व है जो देश के हितों को प्राथमिकता देती है।"
बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने मृत्युंजय तिवारी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि पार्टी की नीतियों के कारण दूसरी पार्टियों के काबिल लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं। आरजेडी के पूर्व प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने 20 साल तक पार्टी की सेवा की, आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए।
मृत्युंजय तिवारी ने 16 जुलाई 2026 को RJD के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को अपना इस्तीफा सौंपा था। हालांकि, उस समय प्रदेश अध्यक्ष और अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने उनसे आग्रह किया था कि वे तेजस्वी यादव के विदेश दौरे से लौटने तक इंतजार करें। उन्हें मनाने की काफी कोशिशों के बावजूद, तिवारी ने अपना फैसला नहीं बदला।
RJD से इस्तीफा देने के बाद मृत्युंजय तिवारी ने कहा था कि पार्टी के लिए उन्होंने जिस वफादारी और लगन से काम किया, उसकी कोई कद्र नहीं की गई। इतनी वफादारी से काम करने के बावजूद उन्हें लगातार दरकिनार किया गया और अपमानित किया गया, ऐसे अपमान को सहते हुए पार्टी में बने रहना नामुमकिन था। उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो दीमक की तरह पार्टी को अंदर से खोखला कर रहे हैं।
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