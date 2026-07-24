‘जिन पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज किया, उनकी तस्वीरें नई वेबसाइट पर जारी करेंगे’, CJP का नया ऐलान

20 जुलाई को नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी के युवाओं ने संसद की ओर मार्च निकाला। पुलिस ने इसे रोकने के लिए बल प्रयोग किया। कई युवा गंभीर रूप से घायल हुए। कुछ के सिर फटे, हाथ टूटे। महिलाओं पर भी मारपीट और बदसलूकी के आरोप लगे।