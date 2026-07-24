‘मैं यहां कॉकरोचों की रक्षा करने आया हूं’, पुलिस की नौकरी छोड़कर CJP को सपोर्ट करने जंतर-मंतर पहुंचा ‘शेर’

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शेर सिंह मूल रूप से उत्तराखंड के हरिद्वार जिले (रुड़की) का निवासी है। उसका पुलिस रिकॉर्ड विवादों से भरा रहा है। शेर सिंह पूर्व में पिथौरागढ़ जिले में तैनात था और आईजी गढ़वाल का गनर भी रह चुका है। वर्ष 2025 में ड्यूटी में लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोपों के चलते उसे निलंबित (Suspend) कर दिया गया था। लगभग 7-8 महीने पहले देहरादून एसटीएफ (STF) ने जमीन के लेन-देन से जुड़े एक मामले में प्रवीण बाल्मीकि गैंग की मुखबिरी करने के आरोप में शेर सिंह को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। शेर सिंह सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहता है और भीम आर्मी से जुड़ी गतिविधियों व वीडियो को शेयर करता रहा है। वर्दी के दुरुपयोग और सुरक्षा में चूक को लेकर दिल्ली और उत्तराखंड पुलिस की खुफिया एजेंसियां मामले की गहन जांच में जुट गई हैं।