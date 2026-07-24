जिस आंख ने देखा दर्द, उसी घायल छात्र को लेकर संसद पहुंचे राहुल गांधी; पैलेट गन मामले में जांच की मांग, जानिए पूरा मामला

Rahul Gandhi CJP Protest: संसद परिसर में शुक्रवार को उस समय अलग माहौल देखने को मिला, जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने साथ एक ऐसे छात्र को लेकर पहुंचे, जिसकी एक आंख में गंभीर चोट है। राहुल गांधी का दावा है कि यह छात्र पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन का शिकार हुआ था। छात्र को मीडिया के सामने लाकर राहुल गांधी ने सरकार से कई सवाल पूछे और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।