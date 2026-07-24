छात्रों को धमकाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडवाइजरी पर भड़के राहुल गांधी

Rahul Gandhi Statement on Jantar Mantar Protest: नीट पेपर लीक, परीक्षा में कथित अनियमितताओं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बैनर तले दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे पर छात्र और विपक्षी दल मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा अपने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी करना कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नागवार गुजरा। उन्होंने इसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की कड़ी आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी छात्रों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से डराने-धमकाने की कोशिश कर रही है।