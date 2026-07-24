मैं जमीन पर गिर गया था, उसने मुझे गोली मारी- CJP प्रोटेस्टर ने पेलेट गन से चेहरे पर गोली लगने की घटना को याद किया

CJP Protest Latest Update: दिल्ली में हुए सीजेपी प्रदर्शन के दौरान घायल 25 वर्षीय इरशाद शेख ने अब जाकर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने उस दिन की भयावह घटना के बारे में बताया है, जिस दिन उनके साथ हादसा हुआ था। उन्होंने कहा कि RAF यानी की रैपिड एक्शन फोर्स के एक जवान ने बेहद करीब से उनके चेहरे की ओर पैलेट गन तानकर गोली चला दी। इस हमले में उनके चेहरे, गर्दन और शरीर के ऊपरी हिस्से में कई छर्रे धंस गए। सर्जरी के बाद अब उनकी हालत बेहतर है। लेकिन उनका कहना है कि उन्हें प्रदर्शन में शामिल होने का कोई पछतावा नहीं है।