Sikkim Tunnel Collapse: PM मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख, घायलों को 50,000 रुपये सहायता का किया ऐलान

राहत और बचाव कार्य में लगातार भारी बारिश सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। बारिश के कारण टनल में पानी भर गया, जिससे रेस्क्यू टीमों को काफी परेशानी हो रही है। पानी निकालने के बाद अभियान दोबारा तेज किया गया। गैस लीकेज की आशंका को देखते हुए दुर्गापुर और आसनसोल से केमिकल और गैस विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई है। फिलहाल हादसे की वजह साफ नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि बिना विशेषज्ञों की रिपोर्ट के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात कर हालात की जानकारी ली और हर संभव मदद का भरोसा दिया। मौके पर NDRF, SDRF, सिक्किम पुलिस, फायर सर्विस, स्वास्थ्य विभाग और अन्य एजेंसियां मिलकर राहत और बचाव अभियान में जुटी हुई हैं।