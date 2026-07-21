‘बहुत ज्यादा दर्द में हूं, जख्म को भरने में समय लगेगा’, FIFA वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद Lionel Messi ने लिखा इमोशनल नोट

बता दें न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में खेले गए फाइनल का फैसला अतिरिक्त समय में हुआ। स्पेन की ओर से सब्स्टीट्यूट फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में निर्णायक गोल दागा। पेड्रो पोरो के क्रॉस और निको विलियम्स के असिस्ट के बाद टोरेस ने मौका नहीं गंवाया। स्पेन ने पूरे मैच में दबदबा बनाए रखा। टीम के पास 68 प्रतिशत बॉल पजेशन रहा। स्पेन ने 20 शॉट लगाए, जिनमें 11 निशाने पर रहे। वहीं अर्जेंटीना सिर्फ चार प्रयास ही कर सकी। इस जीत के साथ स्पेन ने 16 साल बाद फिर से विश्व कप ट्रॉफी उठाई। यह उसका दूसरा FIFA वर्ल्ड कप खिताब है। इससे पहले स्पेन ने नीदरलैंड को हराकर 2010 में वर्ल्ड कप का खिताब जीता था।