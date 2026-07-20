FIFA World Cup 2026: फाइनल में हार के बाद भी अर्जेंटीना के राजदूत बोले- Thank You, India

FIFA World Cup 2026 Latest Update: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अर्जेंटीना नहीं जीत सका। स्पेन ने बाजी मार ली। मेसी का सपना टूट गया। फैंस मायूस दिखे। भारत में भी आलम कुछ ऐसा ही रहा। स्क्रीन पर अपने हीरो को रोता देख फैंस की आंखें डबडबा गईं। यही कारण है कि फाइनल में स्पेन से हारने के बाद भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कॉसिनो ने भारतीय समर्थकों का खास अंदाज में शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पूरे टूर्नामेंट में भारत से मिला प्यार टीम के लिए बेहद खास रहा।