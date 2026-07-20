FIFA World Cup 2026: फाइनल में हार के बाद भी अर्जेंटीना के राजदूत बोले- Thank You, India

FIFA वर्ल्ड कप 2026 अपडेट। (सोर्स: राजदूत मारियानो कॉसिनो एक्स स्क्रीनशॉट)
FIFA World Cup 2026 Latest Update: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अर्जेंटीना नहीं जीत सका। स्पेन ने बाजी मार ली। मेसी का सपना टूट गया। फैंस मायूस दिखे। भारत में भी आलम कुछ ऐसा ही रहा। स्क्रीन पर अपने हीरो को रोता देख फैंस की आंखें डबडबा गईं। यही कारण है कि फाइनल में स्पेन से हारने के बाद भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कॉसिनो ने भारतीय समर्थकों का खास अंदाज में शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पूरे टूर्नामेंट में भारत से मिला प्यार टीम के लिए बेहद खास रहा।
अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कॉसिनो ने टूर्नामेंट खत्म होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर की। उन्होंने लिखा- इस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान अर्जेंटीना टीम का लगातार समर्थन करने के लिए भारतीय लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बार फिर Thank You, India!
बता दें पिछले कुछ वर्षों में भारत में अर्जेंटीना के फैंस की संख्या तेजी से बढ़ी है। खासकर 2022 में लियोनेल मेसी की कप्तानी में टीम के विश्व कप जीतने के बाद भारतीय फैंस का जुड़ाव और मजबूत हुआ है। इस बार भी लाखों भारतीय फैंस पूरे टूर्नामेंट में अर्जेंटीना के साथ खड़े रहे।
डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना लगातार दूसरे विश्व कप फाइनल में पहुंचा था। लेकिन इस बार टीम खिताब बचाने में सफल नहीं हो सकी। न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में खेले गए फाइनल में स्पेन ने अतिरिक्त समय में 1-0 से जीत दर्ज की।
मैच का इकलौता गोल फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में किया। मुकाबला काफी रोमांचक रहा। स्पेन ने पूरे मैच में गेंद पर ज्यादा नियंत्रण रखा और कई अच्छे मौके बनाए। दूसरी ओर अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज ने शानदार बचाव करते हुए टीम को लंबे समय तक मुकाबले में बनाए रखा।
दूसरे हाफ के स्टॉपेज टाइम में एन्जो फर्नांडीज को दूसरा येलो कार्ड मिलने के बाद अर्जेंटीना 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही थी। इसका फायदा स्पेन ने एक्स्ट्रा टाइम में उठाया और आखिरकार जीत अपने नाम कर ली।
इस हार के साथ अर्जेंटीना का लगातार दूसरा विश्व कप जीतने का सपना टूट गया। वहीं स्पेन ने 2010 के बाद पहली बार और कुल मिलाकर दूसरा FIFA वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही स्पेन की बिना हारे इंटरनेशनल मैचों की संख्या 38 तक पहुंच गई।
हालांकि हार के बावजूद अर्जेंटीना को भारत से जबरदस्त समर्थन मिला। लियोनेल मेसी और उनकी टीम की भारत में बड़ी फैन फॉलोइंग है। राजदूत मारियानो कॉसिनो का संदेश इसी प्यार और समर्थन का आभार था। उन्होंने साफ कहा कि भारतीय फैंस का साथ टीम कभी नहीं भूलेगी। यही वजह है कि ट्रॉफी हाथ से निकलने के बाद भी अर्जेंटीना की ओर से भारत के लिए सिर्फ एक संदेश आया- एक बार फिर Thank You, India.
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