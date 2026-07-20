FIFA World Cup 2026: स्पेन की ऐतिहासिक जीत पर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने दी बधाई, बोले- ईरान भी खुशी में शामिल

ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर स्पेन की टीम और वहां के लोगों को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि स्पेन की फुटबॉल टीम की सफलता और वर्ल्ड कप जीत के लिए वह स्पेन की सरकार और जनता को शुभकामनाएं देते हैं। पेजेशकियन ने आगे कहा कि स्पेन के लोगों की खुशी ईरान के लोगों और सरकार की खुशी है।