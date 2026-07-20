FIFA World Cup 2026: एक साल पहले पोस्ट में लिखा था ‘190726’, स्पेन के मिडफील्डर पेड्री की भविष्यवाणी हुई सच

10 जून 2025 को पेड्री ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सिर्फ ‘1 9 0 7 2 6’ लिखा था। उस समय फैंस हैरान रह गए थे। किसी को समझ नहीं आया कि इन नंबरों का क्या मतलब है। बाद में लोगों ने इसे 19 जुलाई 2026 की तारीख से जोड़ा। यही FIFA वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल का दिन था। अब ठीक उसी दिन स्पेन ने वर्ल्ड कप जीत लिया। इसके बाद पेड्री का पुराना पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।