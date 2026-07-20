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FIFA World Cup 2026: एक साल पहले पोस्ट में लिखा था ‘190726’, स्पेन के मिडफील्डर पेड्री की भविष्यवाणी हुई सच

FIFA World Cup 2026 Update: फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद स्पेन के स्टार मिडफील्डर पेड्री का एक पुराना '190726' पोस्ट वायरल हो गया है। उनकी एक साल पुरानी रहस्यमयी भविष्यवाणी फाइनल जीत के साथ सच साबित हुई।
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भारत

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Saurabh Mall

Jul 20, 2026

FIFA World Cup 2026

फीफा वर्ल्ड कप 2026अपडेट। पेड्री का रहस्यमयी '190726' पोस्ट बना हकीकत (सोर्स: Pedri एक्स स्क्रीनशॉट )

FIFA World Cup 2026 Latest Update: कई बार सोशल मीडिया पर की गई एक छोटी-सी पोस्ट भी इतिहास बन जाती है। स्पेन के स्टार मिडफील्डर पेड्री के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने एक साल पहले सिर्फ '190726' लिखा था। तब किसी को इसकी वजह समझ नहीं आई। लेकिन अब स्पेन के FIFA वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद यही पोस्ट पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है।

'190726' का रहस्य आखिर क्या था?

10 जून 2025 को पेड्री ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सिर्फ ‘1 9 0 7 2 6’ लिखा था। उस समय फैंस हैरान रह गए थे। किसी को समझ नहीं आया कि इन नंबरों का क्या मतलब है। बाद में लोगों ने इसे 19 जुलाई 2026 की तारीख से जोड़ा। यही FIFA वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल का दिन था। अब ठीक उसी दिन स्पेन ने वर्ल्ड कप जीत लिया। इसके बाद पेड्री का पुराना पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

फाइनल जीतने के बाद पेड्री ने X पर ट्रॉफी को चूमते हुए अपनी तस्वीर शेयर की। जिसमें उन्होंने पुरानी यादों को शेयर करते हुए लिखा- वो दिन जब पूरे देश का सपना सच होगा। जब हम वर्ल्ड चैंपियन होंगे- ‘190726’, दरअसल ये उनका पुराना वाला पोस्ट था… बस ट्रॉफी जीत के साथ उन्होंने लोगों को याद दिलाया।

अर्जेंटीना को हराकर स्पेन बना चैंपियन

बता दें न्यूयॉर्क सिटी मेटलाइफ स्टेडियम में खेला गया फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। 90 मिनट तक दोनों टीमों के बीच कोई गोल नहीं हुआ। स्पेन ने पूरे मैच में गेंद पर ज्यादा नियंत्रण रखा, लेकिन अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज ने कई शानदार बचाव किए।

लेकिन आखिरी टाइम में अर्जेंटीना को बड़ा झटका लगा। एंजो फर्नांडीज सेकंड येलो कार्ड के बाद मैदान से बाहर हो गए। इसके बाद टीम 10 खिलाड़ियों के साथ खेलने लगी। फिर समय आया एक्स्ट्रा टाइम का। जिसमें निको विलियम्स का एक गोल फाउल के कारण रद्द हो गया। लेकिन 106वें मिनट में उन्होंने शानदार पास फेरान टोरेस को दिया। टोरेस ने बेहतरीन फिनिश के साथ गोल दाग दिया। यही गोल स्पेन की 1-0 की जीत का कारण बना।

पेड्री ने निभाई बड़ी भूमिका

23 वर्षीय पेड्री पूरे टूर्नामेंट में स्पेन के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में रहे। उन्होंने हर मैच खेला और मिडफील्ड में टीम को मजबूती दी। उनकी शानदार पासिंग, खेल को नियंत्रित करने की क्षमता और धैर्य ने स्पेन की सफलता में अहम योगदान दिया। इस जीत के साथ स्पेन ने 2010 के बाद पहली बार FIFA वर्ल्ड कप का खिताब जीता। साथ ही कोच लुइस डे ला फुएंते के नेतृत्व में टीम का लगातार अजेय रहने का रिकॉर्ड 38 अंतरराष्ट्रीय मैचों तक पहुंच गया।

UEFA यूरो 2024 जीतने के बाद अब पेड्री ने अपने करियर में वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी जोड़ ली है। सबसे खास बात यह रही कि उनकी एक साल पुरानी '190726' भविष्यवाणी आखिरकार बिल्कुल सच साबित हो गई।

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Updated on:

20 Jul 2026 12:37 pm

Published on:

20 Jul 2026 12:37 pm

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