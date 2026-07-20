बता दें यह घटना स्पेन के वेस्ट सिटी स्यूदाद रोड्रिगो में हुई। यह शहर पुर्तगाल बॉर्डर के पास सलामांका स्टेट में स्थित है। यहां सैकड़ों लोग स्पेन की वर्ल्ड कप जीत का जश्न मनाने के लिए जमा हुए थे। आधी रात के कुछ समय बाद अर्बोल गोर्डो फव्वारे का ऊपरी हिस्सा अचानक टूटकर भीड़ पर गिर गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। जिसके बाद स्थानीय इमरजेंसी टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। बचाव अभियान चलाया गया। लेकिन 13 साल की बच्चे को बचाया नहीं जा सका। दो अन्य लोगों को चोटें आईं, जिनका इलाज किया गया।