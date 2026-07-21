FIFA World Cup 2026 में हुए रिकॉर्ड 308 गोल, इनमें से 12 को गोल ऑफ द टूर्नामेंट के लिए किया गया शॉर्टलिस्ट, देखें वीडियो

FIFA World Cup 2026 Best Goal: रविवार को देर रात स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर दूसरी बार खिताब पर कब्जा किया। इस मुकाबले में हुए इकलौते गोल को फीफा ने टूर्नामेंट के 12 बेहतरीन गोलों में से एक चुना है और अब इन 12 में से किसी एक गोल को टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट गोल चुना जाएगा। फीफा ने मंगलवार को इस टूर्नामेंट में हुए रिकॉर्ड 308 में से 12 बेहतरीन गोलों को चुना है और अब उसमें से किसी एक को गोल ऑफ द टूर्नामेंट चुना जाएगा। इसमें पहले राउंड से लेकर फाइनल तक के गोल शामिल हैं। फीफा ने फैंस से आग्रह किया है कि वह अपना पसंदीदा गोल चुने और उसे वोट करें।