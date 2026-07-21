FIFA World Cup: फाइनल में हार के बाद लियोनल मेसी के रोने पर अर्जेंटीना ने किया पोस्ट, कहा- आपके आंसू हमारे आंसू हैं

Argentina Post for Lionel Messi: रविवार को फीफा वर्ल्डकप 2026 के खिताबी मुकाबले में अर्जेंटीना को स्पेन के खिलाफ 0-1 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार ने अर्जेंटीना का लगातार दूसरी बार खिताब जीतने का सपना तोड़ दिया। फाइनल में अर्जेंटीना की टीम पूरे मैच में लय से भटकी नजर आई,। खिताबी मुकाबले में हार के बाद कप्तान लियोनल मेसी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए और फूट-फूट कर रोते नजर आए, जिसको लेकर अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन ने एक खाश पोस्ट किया।