21 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

फुटबॉल

FIFA World Cup: फाइनल में हार के बाद लियोनल मेसी के रोने पर अर्जेंटीना ने किया पोस्ट, कहा- आपके आंसू हमारे आंसू हैं

FIFA World Cup 2026 के खिताबी मुकाबले में अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी गोल नहीं कर पाए और टीम को 1-0 से हार का सामना करना पड़ा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jul 21, 2026

Lionel Messi

लियोनल मेसी (फोटो- IANS)

Argentina Post for Lionel Messi: रविवार को फीफा वर्ल्डकप 2026 के खिताबी मुकाबले में अर्जेंटीना को स्पेन के खिलाफ 0-1 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार ने अर्जेंटीना का लगातार दूसरी बार खिताब जीतने का सपना तोड़ दिया। फाइनल में अर्जेंटीना की टीम पूरे मैच में लय से भटकी नजर आई,। खिताबी मुकाबले में हार के बाद कप्तान लियोनल मेसी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए और फूट-फूट कर रोते नजर आए, जिसको लेकर अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन ने एक खाश पोस्ट किया।

मेसी के आंसू देख अर्जेंटीना ने किया खास पोस्ट

स्पेन के खिलाफ फाइनल मैच में अपने प्रदर्शन और खिताबी मुकाबले में मिली हार से मेसी रोते हुए नजर आए। मेसी के लिए अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन ने लिखा, "कप्तान, आपके आंसू हमारे आंसू हैं। आपने हमें जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां दीं। आपके समर्पण, उस जादू और आखिरी पल तक अपना सब कुछ झोंक देने के लिए आपका शुक्रिया। हम आपसे हमेशा प्यार करेंगे, लियो।"

फाइनल से पहले दमदार रहा मेसी का फॉर्म

लियोनल मेसी का प्रदर्शन फीफा वर्ल्ड कप 2026 में शानदार रहा। उन्होंने टूर्नामेंट में कुल 8 गोल और चार असिस्ट किए। मेसी ने सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ अर्जेंटीना को मिली जीत में अहम भूमिका निभाई। मेसी ने इस विश्व कप में कई बड़े रिकॉर्ड्स को भी अपने नाम किया। मेसी विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा असिस्ट (12) करने वाले खिलाड़ी बने।

मेसी ने पूर्व दिग्गज खिलाड़ी पेले (10) को पीछे छोड़ा। वह तीन विश्व कप के फाइनल में खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने। मेसी अपनी कप्तानी में अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचाने वाले पहले कप्तान बने। वह विश्व कप के फाइनल में खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बने। स्पेन के खिलाफ मेसी 39 साल और 25 दिन की उम्र में मैदान पर उतरे। मेसी ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप (6) खेलने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया।

खिताबी मुकाबले में अर्जेंटीना के इस दिग्गज खिलाड़ी का जादू देखने को नहीं मिला। स्पेन के खिलाफ फाइनल मुकाबले में पूरी टीम गेंद पर पोजेशन बनाने के लिए संघर्श करती नजर आई, जिसकी वजह से गोल करने का मौका तो दूर, टीम के लिए मौके बनाना मुश्किल हो गया और अतिरिक्त समय में फेरान टोरेस के गोल की बदौलत स्पेन ने खिताब जीत लिया।

FIFA World Cup 2026 में हुए रिकॉर्ड 308 गोल, इनमें से 12 को गोल ऑफ द टूर्नामेंट के लिए किया गया शॉर्टलिस्ट, देखें वीडियो

ये भी पढ़ें
VOte For Goal of The torunament

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

FIFA World Cup 2026

Sports News

Sports news In Hindi

Updated on:

21 Jul 2026 10:04 am

Published on:

21 Jul 2026 10:04 am

Hindi News / Sports / Football News / FIFA World Cup: फाइनल में हार के बाद लियोनल मेसी के रोने पर अर्जेंटीना ने किया पोस्ट, कहा- आपके आंसू हमारे आंसू हैं

बड़ी खबरें

View All

फुटबॉल

खेल

ट्रेंडिंग

FIFA World Cup 2026

FIFA World Cup 2026 में हुए रिकॉर्ड 308 गोल, इनमें से 12 को गोल ऑफ द टूर्नामेंट के लिए किया गया शॉर्टलिस्ट, देखें वीडियो

VOte For Goal of The torunament
फुटबॉल

अर्जेंटीना के खिलाड़ियों पर मंडरा रहा बैन का खतरा, स्पेन के खिलाड़ियों से झड़प के बाद एक्शन की तैयारी में FIFA

ESP vs ARG FIFA World Cup Final
फुटबॉल

अर्जेंटीना के कोच ने कर ली हार स्वीकार, स्पेन को बताया फीफा विश्व कप जीतने का असली हकदार

argentina-coach-lionel-scaloni
फुटबॉल

स्पेन की ट्रॉफी लिफ्ट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का वीडियो वायरल, क्या सचमुच फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने उन्हें मंच से हटाया

Donald Trump FIFA WC Viral Video
फुटबॉल

FIFA World Cup 2026: स्पेन की ऐतिहासिक जीत पर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने दी बधाई, बोले- ईरान भी खुशी में शामिल

Iran President Masood Pezeshkian
फुटबॉल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.