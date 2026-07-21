अर्जेंटीना के खिलाड़ियों पर मंडरा रहा बैन का खतरा, स्पेन के खिलाड़ियों से झड़प के बाद एक्शन की तैयारी में FIFA

इस गंभीर मामले के बाद फीफा एक्शन मोड में नजर आ रहा है। उसने 24 घंटे की भीतर डिसिप्लिनरी कमिटी को जांच करने के आदेश दिए हैं। पास कई ऑप्शन खुले हैं। अब डिसिप्लिनरी कमिटी ज़्यादा डिटेल में इस घटना की जांच करेगी और अगर अगर खिलाड़ियों या नेशनल एसोसिएशन पर आरोप लगता है और वे दोषी पाए जाते हैं, तो ज़्यादा सज़ा मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। डिसिप्लिनरी कोड का आर्टिकल 13 आपत्तिजनक व्यवहार और फेयर प्ले के सिद्धांतों को कवर करता है। डिसिप्लिनरी कमिटी के पास इतना पावर है कि वह दुनिया की किसी भी टीम को बैन कर सकती है। अब देखना ये होगा कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी दोषी पाए जाते हैं या स्पेन के और दोषियों पर फीफा क्या एक्शन लेता है?