अर्जेंटीना के कोच ने कर ली हार स्वीकार, स्पेन को बताया फीफा विश्व कप जीतने का असली हकदार

फाइनल मुकाबले में स्पेन ने अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा टाइम में 1-0 से हराकर वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम की। मैच के बाद स्कालोनी ने कहा कि स्पेन ने बेहतर खेल दिखाया और जीत का हकदार बना। उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। टीम लगातार दूसरी बार फाइनल तक पहुंची, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है।