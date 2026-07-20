स्पेन की ट्रॉफी लिफ्ट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का वीडियो वायरल, क्या सचमुच फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने उन्हें मंच से हटाया

ट्रॉफी समारोह से पहले जब ट्रंप मैदान पर पदक देने पहुंचे, तो दर्शकों की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही। कुछ लोगों ने उनका स्वागत किया, जबकि कुछ हिस्सों से विरोध की आवाजें भी सुनाई दीं। हालांकि, मैच के बाद का सबसे ज्यादा चर्चित पल स्पेन की जीत नहीं बल्कि ट्रंप का मंच वाला वीडियो बन गया। सोशल मीडिया पर लोग इस छोटे से घटनाक्रम पर लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। स्पेन की ऐतिहासिक जीत के बीच यह वायरल मोमेंट वर्ल्ड कप फाइनल की यादगार घटनाओं में शामिल हो गया।