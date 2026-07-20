FIFA World Cup 2026: हार के बावजूद अर्जेंटीना के फैंस मना रहे हैं जश्न, जानें वजह?

FIFA World Cup 2026 Argentina vs Spain:फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल भले ही स्पेन ने जीत लिया है। लेकिन अर्जेंटीना के फैंस हार के बावजूद खुशियां मना रहे हैं। अर्जेंटीना के समर्थकों ने अपनी टीम का शानदार स्वागत किया। ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर हजारों लोग जमा हुए और अपने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। उन्हें सैल्यूट किया। कुछ फैंस ने अर्जेंटीना के झंडे लहराए। कुछ ने जमकर डांस किया। उन्हें हार का दुख था, लेकिन टीम के फाइनल तक पहुंचने पर गर्व भी था। फैंस ने साबित कर दिया कि उनके लिए जीत से ज्यादा टीम का संघर्ष मायने रखता है।