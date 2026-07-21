कांग्रेस के धरने पर आतिशी का तंज, बोलीं- वांगचुक से महीने भर बात नहीं और राहुल के 1 घंटे में वार्ता शुरू, वाह क्या जुगलबंदी है!

Congress Protest: जंतर-मंतर पर CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) और सोनम वांगचुक का विरोध प्रदर्शन लगभग एक महीने से चल रहा है। इसी बीच, मंगलवार को कांग्रेस सांसदों ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया, जिसे लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी और कांग्रेस को निशाने पर लिया है और पार्टी पर मुद्दे को कमजोर करने तथा केंद्र सरकार के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है।