Congress: राहुल और प्रियंका गांधी पुलिस हिरासत से रिहा,पार्टी महासचिव बोलीं-हम छात्रों के साथ खड़े हैं

रिहाई के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी देश का भविष्य हैं। शिक्षा मंत्री पर बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। कांग्रेस का कहना है कि छात्रों के मुद्दे पर उसका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा और सरकार से जवाबदेही की मांग की जाती रहेगी।