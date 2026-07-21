Congress Protest: जिस थाने में प्रियंका गांधी को रखा गया, वहां पहुंचीं सोनिया गांधी, छत्रसाल स्टेडियम में राहुल गांधी

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर जवाब देने के बजाय विरोध की आवाज को दबा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया गया, पेपर लीक की घटनाओं पर कार्रवाई नहीं हुई और छात्रों के आंदोलन पर बल प्रयोग किया गया। खरगे ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग दोहराते हुए सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की।