राहुल गांधी को 40 मिनट तक बस में घुमाती रही दिल्ली पुलिस, देखिए बस के अंदर का वीडियो

पुलिस बस के अंदर से समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि यह अंत नहीं, बल्कि एक बड़े आंदोलन की शुरुआत है। सुरजेवाला ने कहा कि यह राहुल गांधी के नेतृत्व में एक नई क्रांति की शुरुआत है। वे हमें जेल में डाल सकते हैं, हम पर लाठीचार्ज कर सकते हैं या हमारे साथ बुरा बर्ताव कर सकते हैं, लेकिन मोदी जी को उन लाखों बेटे-बेटियों को जवाब देना होगा जिन्होंने पेपर लीक की वजह से अपना भविष्य और अपने परिवारों की उम्मीदें खो दी हैं। यह क्रांति अब एक बड़ी आग का रूप लेगी और राहुल गांधी के नेतृत्व में रुकेगी नहीं।